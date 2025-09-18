Parte la costruzione dell' impianto di produzione di idrogeno per i bus Actv
A Porto Marghera sono iniziati i cantieri di un nuovo impianto di produzione di idrogeno rinnovabile, che servirà a rifornire 94 autobus della flotta Actv per il trasporto pubblico urbano. Lo annunciano Eni e la veronese Agsm Aim Power, unite nella società in joint venture Green Hydrogen Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
A Marghera inizia la costruzione dell'impianto di produzione di idrogeno per i bus Actv; Eli Lilly investirà 5 miliardi di dollari in un nuovo stabilimento in Virginia, mentre la farmaceutica si prepara ai dazi doganali; Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm.
Porto Marghera, al via impianto fotovoltaico di Plenitude - Plenitude annuncia l'avvio della produzione dell'impianto fotovoltaico "Lotto 15", nell'area del petrolchimico di Porto ... Scrive telenord.it
Kia avvia la costruzione di un impianto per la produzione di Purpose Built Vehicle - Kia ha recentemente ospitato una cerimonia per la sua fabbrica speciale per la produzione di Purpose Built Vehicle (PBV), cioè veicoli nati appositamente per essere elettrici. Da motorionline.com