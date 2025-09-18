Parte il viaggio inaugurale del Piedibus del convitto Vico | un autobus umano porta a scuola i bambini lungo le vie del centro

Chietitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È fissato per venerdì 19 settembre, alle ore 7.45, con partenza da piazza Garibaldi e arrivo in corso Marrucino il viaggio inaugurale del Piedibus del convitto nazionale G.B. Vico di Chieti, che segna l’avvio di un nuovo anno scolastico all’insegna della mobilità sostenibile. Un autobus umano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parte - viaggio

Pokémon GO si mette in viaggio: parte il Road Trip europeo dell’estate 2025

"Musica sull’acqua", viaggio tra epoche e stili. Si parte da Schumann

Chiellini LAFC, il dirigente della Juve diventa uno dei proprietari del club americano: «Manterrò il mio ruolo e i miei impegni con i bianconeri. Sono entusiasta di far parte di questo viaggio» – FOTO e VIDEO

Parte il viaggio inaugurale del Piedibus del convitto Vico: un autobus umano porta a scuola i bambini lungo le vie del centro.

Cerca Video su questo argomento: Parte Viaggio Inaugurale Piedibus