Parte da Milano il primo volo con a bordo cani di taglia grossa | il test di Ita Airways

Farà la tratta Milano-Roma il primo volo di linea con a bordo cani di peso superiore ai 10 kg. Gli animali di taglia grossa, finora relegati alla stiva, potranno viaggiare in cabina con i loro padroni. Il volo sarà un test, dopo la delibera di Enac dello scorso maggio. Sarà la compagnia Ita. 🔗 Leggi su Milanotoday.it