Parma sequestrati oltre 4mila prodotti non a norma
La guardia di finanza di Parma ha sequestrato 4.448 prodotti non a norma, esposti in vendita in due esercizi commerciali gestiti da cittadini di nazionalità cinese. Nei giorni scorsi, durante un'ispezione volta a verificare il rispetto della disciplina sulla sicurezza dei prodotti, i militari hanno rinvenuto in due esercizi commerciali prodotti non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore. Sugli scaffali, infatti, era presente, pronta per essere acquistata da clienti di ogni età, oggettistica totalmente priva delle indicazioni obbligatorie, come la denominazione merceologica del prodotto, il nome e il marchio del produttore, il Paese d'origine, l'eventuale presenza di sostanze nocive, i materiali impiegati nella produzione e le avvertenze sulle modalità di utilizzo che devono essere disponibili in lingua italiana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: parma - sequestrati
Parma, nascondeva panetti di hashish in casa e spacciava al parco: 8 chili e 9mila euro sequestrati
Condimenti, pesce e cereali scaduti: sequestrati 18 chili di alimenti in un ristorante di Parma
Nas di Parma: sequestrati 34 kg di alimenti scaduti per animali - X Vai su X
SEQUESTRO DI COSMETICI NON A NORMA MODENA - CARABINIERI NAS PARMA: SEQUESTRATI COSMETICI CON SOSTANZE VIETATE A Modena, i Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso - facebook.com Vai su Facebook
Parma, sequestrati oltre 4mila prodotto non a norma; Sequestrati oltre 4000 prodotti non sicuri in due empori cinesi a Parma e Sorbolo; Sequestrati oltre 4 mila giocattoli e prodotti non sicuri in due negozi cinesi.
A Parma la Gdf sequestra 4mila prodotti "non sicuri" - 448 prodotti non a norma sequestrati dalla Guardia di finanza a Parma. Segnala ansa.it
Parma, sequestrati oltre 4mila prodotto non a norma - 448 prodotti non a norma, esposti in vendita in due esercizi commerciali gestiti ... stream24.ilsole24ore.com scrive