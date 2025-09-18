Parigi scontri alla manifestazione contro i piani di austerity | fermate 181 persone feriti 11 poliziotti

Caos a Parigi. Al termine del corteo che si è svolto oggi per protestare contro le politiche di austerity che anche il nuovo governo sarà costretto a proporre, gruppi di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Parigi, scontri alla manifestazione contro i piani di austerity: fermate 181 persone, feriti 11 poliziotti

In questa notizia si parla di: parigi - scontri

Gli scontri fra polizia e studenti davanti a un liceo a Parigi

Scontri e proteste, il movimento "Bloquons tout" paralizza la Francia: 200 arresti a Parigi

Francia nella morsa delle proteste, a Parigi in 400 invadono la Gare de Lyon, scontri a Marsiglia e Lione (video)

CHAMPIONS - Atalanta, 19 tifosi arrestati a Parigi per gli scontri con gli ultras del PSG https://ift.tt/cwSkJ3H - X Vai su X

Scontri, ieri sera a Parigi, alla vigilia della partita dell'Atalanta contro il PSG: 19 tifosi atalantini sono stati arrestati, secondo fonti di polizia francese - facebook.com Vai su Facebook

Francia, lo sciopero generale contro il nuovo governo Lecornu: giornata di tensione, 128 fermati - Gas lacrimogeni e cariche a Place de la Nation a Parigi; Francia, scioperi e cortei contro la Manovra. Licei chiusi e trasporti in tilt. FOTO; Parigi, scontri alla manifestazione contro i piani di austerity: fermate 128 persone, feriti sette poliziotti.

Parigi, scontri alla manifestazione contro i piani di austerity: fermate 128 persone, feriti sette poliziotti - Al termine del corteo che si è svolto oggi per protestare contro le politiche di austerity che anche il nuovo governo sarà costretto a proporre, gruppi ... Da ilmessaggero.it

Parigi, scontri alla manifestazione contro i piani di austerity: fermate 181 persone, feriti 11 poliziotti - Oltre 500mila manifestanti in Francia Gli ultimi dati del ministero dell'Interno francese e della prefettura di Parigi parlano di oltre 500. Si legge su ilmattino.it