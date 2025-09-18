Parigi scontri alla manifestazione contro i piani di austerity | fermate 128 persone feriti sette poliziotti

Caos a Parigi. Al termine del corteo che si è svolto oggi per protestare contro le politiche di austerity che anche il nuovo governo sarà costretto a proporre, gruppi di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Parigi, scontri alla manifestazione contro i piani di austerity: fermate 128 persone, feriti sette poliziotti

Gli scontri fra polizia e studenti davanti a un liceo a Parigi

Scontri e proteste, il movimento "Bloquons tout" paralizza la Francia: 200 arresti a Parigi

Francia nella morsa delle proteste, a Parigi in 400 invadono la Gare de Lyon, scontri a Marsiglia e Lione (video)

Francia, lo sciopero generale contro il nuovo governo Lecornu: giornata di tensione, 128 fermati - Oltre 500.000 persone alle manifestazioni; Francia, scioperi e cortei contro la Manovra. Licei chiusi e trasporti in tilt. FOTO; Parigi, scontri alla manifestazione contro i piani di austerity: fermate 128 persone, feriti sette poliziotti.

Parigi, scontri alla manifestazione contro i piani di austerity: fermate 128 persone, feriti sette poliziotti - Al termine del corteo che si è svolto oggi per protestare contro le politiche di austerity che anche il nuovo governo sarà costretto a proporre, gruppi ... ilmessaggero.it scrive

Francia, 170 manifestazioni e oltre 60 blocchi di strade contro la finanziaria - Al via in Francia la giornata di scioperi, blocchi e manifestazioni organizzata dai sindacati uniti contro il rigore previsto nella finanziaria 2026: già dal mattino, la protesta ha avuto impatto su ... Lo riporta ansa.it