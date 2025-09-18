Il clamore mediatico non accenna a placarsi dopo il discusso intervento televisivo di Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca. Le sue parole, pronunciate in diretta, hanno scatenato una pioggia di reazioni nel mondo dell’informazione e dello spettacolo, tra chi ha cercato di comprenderne il senso e chi invece ha condannato senza mezzi termini la sua uscita. Nel fitto dibattito si è inserito anche David Parenzo, che ha scelto di commentare pubblicamente quanto accaduto, contribuendo ad alimentare il confronto sui contenuti e sui toni del monologo di Iacchetti. Leggi anche: “Sei uno str***”. Iacchetti esplode in diretta e la vip italiana esulta: “Bravo, sei tutti noi” L’intervento di Iacchetti, giudicato da molti come offensivo e confuso, ha toccato temi particolarmente delicati, intrecciando riferimenti a razza, ebrei, israeliani e arabi in modo ritenuto da più parti scorretto e fuorviante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Parenzo infuriato con Iacchetti dopo lo sfogo contro Israele: “Puro delirio, pippa di meno”