Parenzo esplode contro Iacchetti | furia nera dopo il caos su Gaza e Israele ma finisce malissimo

Lo scontro televisivo tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi continua a far discutere, tanto in tv quanto sui social. Martedì sera, durante la puntata di È Sempre Cartabianca, il comico e storico conduttore di Striscia la notizia si è lasciato andare a una durissima invettiva contro il presidente della federazione Amici di Israele. L'oggetto del contendere, naturalmente, è stato il conflitto israelo-palestinese, terreno già di per sé delicatissimo che in questo caso è sfociato in un alterco senza filtri e destinato a far parlare ancora a lungo. Iacchetti, schierato apertamente a favore della causa palestinese, ha affondato il colpo con parole nette: "Come si fa a sostenere che gli israeliani non sono responsabili di quanto sta accadendo, quando sono già morte quasi 70mila persone e 20 mila bambini?".