Parco Zoo Falconara Open Day insegnanti sabato 20 settembre | tante adesioni e iscrizioni ancora aperte

FALCONARA - Sono già numerose le adesioni all'Open Day dedicato agli insegnanti in programma al Parco Zoo Falconara sabato 20 settembre, alle ore 11. Chi desidera partecipare, ma non si è ancora registrato, può farlo compilando il seguente form: https:www.parcozoofalconara. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: parco - falconara

Parco Zoo Falconara, è nato un cucciolo di canguro grigio orientale: è una specie simbolo dell'Australia

Un cucciolo di canguro grigio orientale e due piccoli di fenicottero: fiocchi d’estate al Parco Zoo Falconara

Ciak, si gira al Parco Zoo Falconara: cercasi protagonisti per un nuovo video

L'ora del racconto al Parco Carletti giovedì 18 settembre ore 17.00. Vi aspettiamo @comunefalconaramarittima @natiperleggere_marche #leggeretutti - facebook.com Vai su Facebook

Parco Zoo Falconara, Open Day insegnanti sabato 20 settembre: tante adesioni e iscrizioni ancora aperte; Il Parco Zoo Falconara apre le porte agli insegnanti: Open Day per portare la natura in classe; Parco Zoo Falconara, le nuove proposte didattiche presentate in un open day rivolto al corpo docente.

Parco Zoo Falconara: oltre 200 candidature per i due nuovi video, 20 protagonisti selezionati - Il pubblico più affezionato al centro degli spot: famiglie, ragazzi e nonni con nipoti scelti per la capacità di trasmettere passione e senso di appartenenza. Si legge su youtvrs.it

Parco Zoo di Falconara, nuovi fiocchi: sono nati due fenicotteri rosa e un cucciolo di canguro - FALCONARA Al Parco Zoo Falconara è tempo di nuovi fiocchi: la grande famiglia del giardino zoologico si è ampliata con la nascita di un secondo cucciolo di canguro grigio orientale (Macropus giganteus ... Secondo corriereadriatico.it