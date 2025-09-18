Parco delle Madonie crescono i marchi di qualità ambientali
Sono tre le strutture che ricevono marchi di qualità nel territorio madonita: il marchio di qualità ambientale (Mqa) per struttura ricettiva arriva a Petralia Sottana e a riceverlo è "La casa di Miriam" di Giuseppe Bencivinni, mentre il marchio di qualità ambientale e tipicità (Mqat) va a Polizzi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: parco - madonie
Nasce "L'Arte dei primi", il pastificio artigianale etico: all'inaugurazione il commissario dell'Ente Parco delle Madonie
Il capovaccaio torna a nidificare nel Parco delle Madonie, in Sicilia, dopo quasi 50 anni
Piano Zucchi - Parco Regionale delle Madonie Nascosto nel cuore delle Madonie, incastrato fra le montagne di Piano Battaglia, sorge un piccolo lago sconosciuto ai più: è il laghetto di Mandria del Conte, conosciuto anche come lago di Piano Zucchi. Appart - facebook.com Vai su Facebook
Parco delle Madonie, crescono i marchi di qualità ambientali.