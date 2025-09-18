Parco delle Madonie, crescono i marchi di qualità ambientali.

Sono tre le strutture che ricevono marchi di qualità nel territorio madonita: il marchio di qualità ambientale (Mqa) per struttura ricettiva arriva a Petralia Sottana e a riceverlo è "La casa di Miriam" di Giuseppe Bencivinni, mentre il marchio di qualità ambientale e tipicità (Mqat) va a Polizzi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it