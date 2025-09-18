Parco Cascina Merlata UpTown inaugurati 8 nuovi percorsi di allenamento immersi nel verde
Milano, 18 settembre 2025 – Il Parco Cascina Merlata UpTown sempre più dedicato al benessere dei cittadini: oggi sono stati inaugurati otto nuovi percorsi di allenamento immersi in 30 ettari di verde ricchi di biodiversità urbana. Questo nuovo progetto, realizzato da Merlata Bloom Milano e UpTown Milano con il contributo degli abitanti del quartiere, rende lo sport parte integrante della vita urbana di chiunque, dai bambini agli sportivi più esperti. Nuovi tracciati per l’allenamento. Con 30 ettari di natura viva e pulsante e 10 chilometri di piste ciclopedonali, il Parco Cascina Merlata UpTown offre anche nuovi tracciati per l’allenamento di varie lunghezze certificate con il balisaggio, che si snodano tra l’antico fontanile, l’apiario, l’Oasi delle Farfalle, lungo il corso d’acqua e le residenze urbane; un vero invito a muoversi esplorando e vivendo il verde in modo attivo e sicuro, favorendo una presenza costante e positiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
