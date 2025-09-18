Paramatti squalifica assurda | in avanti c’è da migliorare

"La squalifica di Paramatti? Assurda, non ha fatto niente, ma ce l’aveva detto subito e le immagini lo testimoniano. Purtroppo l’arbitro ha preso un abbaglio". Mister Stefano Cuccù è amareggiato riguardo la squalifica del difensore del Castelfidardo fermato per tre turni dal giudice sportivo dopo l’espulsione di domenica a Teramo. Paramatti, figlio d’arte, salterà le sfide interne contro L’Aquila e Ancona con nel mezzo la trasferta infrasettimanale di Notaresco. "E’ una tegola pesantissima - continua il mister dei fidardensi -. Ma non possiamo farci niente". La squalifica, una nota negativa dopo la trasferta abruzzese sommata al risultato (Castelfidardo sconfitto 1-0) e alla poca incisività in attacco della formazione biancoverde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

