Papa su ' genocidio' a Gaza | No comment

11.10 In un libro-intervista pubblicato in Perù, Papa Leone XIV si dichiara preoccuato per i migranti in Usa. E' categorico sulla Comunità Lgbt. E su Gaza "la Chiesa non si pronuncia" riguardo quello che viene definito un "genocidio". "Non ho parlato con Trump, ma con Vance dice all'autrice Elise Ann Allen, sulla dignità umana,ovunque si nasca:spero si trovino politiche per rispettare gli esseri umani". Sui Lgbt: "La dottrina della Chiesa non cambierà:il matrimonio è tra uomo e donna",sottolinea. E sugli abusi:"Una questione ancora irrisolta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

