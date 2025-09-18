Papa Leone XIV | Un genocidio a Gaza? Per ora preferiamo non esprimerci

Da Gaza a Trump, dai matrimoni tra persone gay ai temi cari al mondo Lgbtqia+. Robert Prevost ha rilasciato la sua prima intervista da quando è diventato il nuovo pontefice con il nome di papa Leone XIV. Le risposte del santo padre sono contenute nella biografia León XIV: ciudadano del mundo. 🔗 Leggi su Today.it

“Genocidio a Gaza? La Santa Sede non si pronuncia. Ma anche 2 ong israeliane sollevano il…; Leone XIV, la prima intervista: “Su donne e lgbtq seguirò Francesco, ma non cambierò la dottrina”; Papa Leone XIV: «Genocidio a Gaza? La S. Sede per ora non si pronuncia. Donne prete e coppie gay? Non cambierò la Chiesa».

