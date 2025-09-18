Papa Leone XIV | Un genocidio a Gaza? Per ora preferiamo non esprimerci
Da Gaza a Trump, dai matrimoni tra persone gay ai temi cari al mondo Lgbtqia+. Robert Prevost ha rilasciato la sua prima intervista da quando è diventato il nuovo pontefice con il nome di papa Leone XIV. Le risposte del santo padre sono contenute nella biografia León XIV: ciudadano del mundo. 🔗 Leggi su Today.it
Papa Leone XIV sui gay: "Chiesa aperta a tutti, ma dottrina su matrimonio e sessualità non cambia"
Nel reportage "L'uomo della pace: la transizione ordinata di papa Leone XIV" di Davide Cavalleri intervengo con Javier Cercas ed altri per delineare gli snodi cruciali del pontificato di #PapaLeoneXIV e le sfide che attendono il #Vaticano nel futuro più prossim
“Genocidio a Gaza? La Santa Sede non si pronuncia. Ma anche 2 ong israeliane sollevano il…; Leone XIV, la prima intervista: “Su donne e lgbtq seguirò Francesco, ma non cambierò la dottrina”; Papa Leone XIV: «Genocidio a Gaza? La S. Sede per ora non si pronuncia. Donne prete e coppie gay? Non cambierò la Chiesa».
Papa Leone XIV, la prima intervista: «Genocidio a Gaza, la Santa Sede per ora non si pronuncia. Sui migranti mi preoccupa ciò che accade in Usa» - Pubblicata la biografia «León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI», scritta dalla giornalista Elise Ann Allen e conclusa dalla prima intervista a papa Prevost. msn.com scrive
Papa su 'genocidio' a Gaza:"No comment" - intervista pubblicato in Perù, Papa Leone XIV si dichiara preoccupato per i migranti in Usa. Da rainews.it