Papa Leone XIV | Su donne e lgbtq seguirò Francesco ma non cambierò la dottrina

Il nuovo pontefice, Leone XIV, ha rilasciato la sua prima intervista del pontificato alla giornalista statunitense Elise Ann Allen per un libro in uscita in Perù con Penguin. Le anticipazioni pubblicate nei giorni scorsi hanno già suscitato grande interesse internazionale. Il Papa, nato a Chicago, ha affrontato diversi temi sensibili per la Chiesa e la società contemporanea, dalle questioni LGBTQ alla gestione degli abusi sessuali del clero, passando per la politica internazionale e le finanze vaticane. In questo primo intervento pubblico di grande respiro, Leone XIV si pone come continuatore della linea di Papa Francesco, pur introducendo un approccio personale su alcuni dossier strategici.

