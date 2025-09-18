Papa Leone XIV primo libro-intervista Usciamo dalle polarizzazioni

Il ruolo del papa, i numerosi impegni, la dimensione pubblica anche di una telefonata, e poi la pace e il dialogo. Sono i temi di un libro-intervista su Leone XIV in uscita oggi in libreria. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV, primo libro-intervista. “Usciamo dalle polarizzazioni”

In questa notizia si parla di: papa - leone

Papa Leone XIV compie 70 anni, gli auguri da tutto il mondo per Robert Francis Prevost

Papa Leone XIV: "Troppo divario tra i redditi. Ci sono gli operai e poi c'è Musk triliardario" - Nel giorno del suo 70esimo compleanno, il primo da pontefice, in una lunga intervista Prevost affronta i temi che gli stanno più a cuore, dalla pace alla democrazia

Papa Leone XIV compie 70 anni e il mondo lo festeggia nel nome della Pace - Domenica di festa in Vaticano: Robert Francis Prevost festeggia il primo compleanno da Papa.