Papa Leone XIV la posizione ufficiale del Vaticano su Gaza | si sollevano polemiche

A Gaza la situazione resta drammatica. I bombardamenti e gli scontri che si susseguono da settimane hanno trasformato interi quartieri in cumuli di macerie, con la popolazione civile stretta in una morsa di paura e disperazione. Le agenzie umanitarie denunciano una crisi senza precedenti: mancano acqua, elettricità, medicinali e soprattutto cibo, mentre i convogli di aiuti faticano a entrare nella Striscia. Ogni giorno arrivano nuove immagini di famiglie costrette a fuggire dai propri villaggi, ospedali al collasso e bambini feriti che diventano simbolo di una guerra che sembra non avere fine.