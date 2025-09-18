Papa Leone XIV la posizione ufficiale del Vaticano su Gaza | si sollevano polemiche
A Gaza la situazione resta drammatica. I bombardamenti e gli scontri che si susseguono da settimane hanno trasformato interi quartieri in cumuli di macerie, con la popolazione civile stretta in una morsa di paura e disperazione. Le agenzie umanitarie denunciano una crisi senza precedenti: mancano acqua, elettricità, medicinali e soprattutto cibo, mentre i convogli di aiuti faticano a entrare nella Striscia. Ogni giorno arrivano nuove immagini di famiglie costrette a fuggire dai propri villaggi, ospedali al collasso e bambini feriti che diventano simbolo di una guerra che sembra non avere fine. >> “Veramente grave”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Sulla NATO papa Leone XIV ha una posizione molto diversa dal suo predecessore; Papa Leone XIV sui gay: Chiesa aperta a tutti, ma dottrina su matrimonio e sessualità non cambia; La prima intervista di Papa Leone XIV: aperture prudenti, chiusure nette. Ferma difesa dei migranti (Irina Smirnova).
Papa Leone XIV sui gay: “Chiesa aperta a tutti, ma dottrina su matrimonio e sessualità non cambia” - "Trovo altamente improbabile, certamente nel prossimo futuro, che la dottrina della Chiesa, in termini di ciò che insegna sulla sessualità, ciò ... Secondo fanpage.it
La prima intervista di Papa Leone XIV: aperture prudenti, chiusure nette. Ferma difesa dei migranti (Irina Smirnova) - La prima intervista di Papa Leone XIV, pubblicata in Perù nel libro della giornalista Elise Ann Allen “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, traccia i contorni di un pontificato che ... Da farodiroma.it