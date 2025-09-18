Il nuovo pontefice gli ha già scritto una lettera. Del resto, Alessio Varisco, docente, studioso di arte sacra e presidente della sezione brianzola dell’ Unione cavalieri d’Italia di Monza e Brianza, ha da tempo un rapporto privilegiato col Vaticano. E quando papa Leone XIV si è insediato a Roma, gli ha immediatamente mandato copia del suo ultimo lavoro, il volume “ Vultus Misericordiae. Il venerato crocifisso di Besana ” che vede la prefazione del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme. Varisco è cavaliere pontificio nell’ Ordine equestre di San Silvestro Papa, massimo esperto degli Ordini Dinastici e autore di decine di libri inseriti nelle maggiori biblioteche nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Papa Leone scrive al professor Varisco: "Continua ad assistere chi ha bisogno"