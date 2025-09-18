Papa Leone scrive al professor Varisco | Continua ad assistere chi ha bisogno
Il nuovo pontefice gli ha già scritto una lettera. Del resto, Alessio Varisco, docente, studioso di arte sacra e presidente della sezione brianzola dell’ Unione cavalieri d’Italia di Monza e Brianza, ha da tempo un rapporto privilegiato col Vaticano. E quando papa Leone XIV si è insediato a Roma, gli ha immediatamente mandato copia del suo ultimo lavoro, il volume “ Vultus Misericordiae. Il venerato crocifisso di Besana ” che vede la prefazione del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme. Varisco è cavaliere pontificio nell’ Ordine equestre di San Silvestro Papa, massimo esperto degli Ordini Dinastici e autore di decine di libri inseriti nelle maggiori biblioteche nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
#Tg2000 - #PapaLeone ai leader religiosi riuniti ad #Astana: “Dialogo per la #pace” #17settembre #Tv2000 #Papa #LeoneXIV #Pope #Vaticano #Chiesa @tg2000it - X Vai su X
Migliaia di palestinesi in fuga dagli attacchi israeliani nella striscia, la maggior parte intrappolata sotto i bombardamenti, ospedali al collasso. Papa Leone a Piazza san Pietro chiede un immediato cessate il fuoco a Gaza, i palestinesi - dice - sopravvivono in c - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone scrive al professor Varisco: Continua ad assistere chi ha bisogno; Con papa LEONE XIV, una nuova PAGINA DI STORIA da scrivere; Perché Leone XIV sarà l'anti Trump: il cristianesimo «suprematista» di Vance e la durissima lettera di Bergoglio sollecitata da Prevost.
Santa Maria di Leuca, papa Leone XIV scrive ai giovani del meeting internazionale «Carta di Leuca» - Leone XIV scrive ai giovani del meeting internazionale «Carta di Leuca» fornendo il suo assist alla cultura dell’accoglienza. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Papa Leone XIV toglie lo stato clericale ad Alessandro Frateschi: l'ex insegnante di religione di Latina che abusò su 5 suoi alunni - Erano quasi tutti suoi alunni dove il diacono permanente Alessandro Frateschi insegnava religione. Si legge su msn.com