Papa Leone | Genocidio a Gaza? Per ora la Chiesa non si pronuncia Israele non risponde neanche agli appelli degli Usa

Leggo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre l'Onu, per canali ufficiali, pochi giorni fa ha confermato che quello del governo israeliano a Gaza è un genocidio, da parte del Vaticano c'è qualche resistenza in. 🔗 Leggi su Leggo.it

papa leone genocidio a gaza per ora la chiesa non si pronuncia israele non risponde neanche agli appelli degli usa

© Leggo.it - Papa Leone: «Genocidio a Gaza? Per ora la Chiesa non si pronuncia. Israele non risponde neanche agli appelli degli Usa»

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: «Genocidio a Gaza? La S. Sede per ora non si pronuncia. Donne prete e coppie gay? Non cambierò la Chiesa»; Papa Leone: «Genocidio a Gaza? Per ora la Chiesa non si pronuncia. Israele non risponde neanche agli appelli degli Usa»; Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme.

papa leone genocidio gazaPapa Leone XIV: «Genocidio a Gaza? La S. Sede per ora non si pronuncia. Donne prete e coppie gay? Non cambierò la Chiesa» - Non ci sarà mai un avatar ufficiale di Leone XIV per dare risposte ad ogni richiesta o per sciogliere dubbi teologici o pastorali, magari sulle coppie gay o la messa in latino. Da msn.com

papa leone genocidio gazaIl Papa: "Genocidio Gaza?". Per ora la Santa Sede non si pronuncia - Ufficialmente, la Santa Sede non ritiene che si possa fare alcuna dichiarazione in merito in questo ... Scrive gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Genocidio Gaza