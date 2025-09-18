Papa Leone | Genocidio a Gaza? Per ora la Chiesa non si pronuncia Israele non risponde neanche agli appelli degli Usa
Mentre l'Onu, per canali ufficiali, pochi giorni fa ha confermato che quello del governo israeliano a Gaza è un genocidio, da parte del Vaticano c'è qualche resistenza in. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Lgbt, Papa Leone: "La dottrina della Chiesa non cambierà" #papa #papaleone #lgbt #18settembre - X Vai su X
Migliaia di palestinesi in fuga dagli attacchi israeliani nella striscia, la maggior parte intrappolata sotto i bombardamenti, ospedali al collasso. Papa Leone a Piazza san Pietro chiede un immediato cessate il fuoco a Gaza, i palestinesi - dice - sopravvivono in c - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV: «Genocidio a Gaza? La S. Sede per ora non si pronuncia. Donne prete e coppie gay? Non cambierò la Chiesa»; Papa Leone: «Genocidio a Gaza? Per ora la Chiesa non si pronuncia. Israele non risponde neanche agli appelli degli Usa»; Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme.
Papa Leone XIV: «Genocidio a Gaza? La S. Sede per ora non si pronuncia. Donne prete e coppie gay? Non cambierò la Chiesa» - Non ci sarà mai un avatar ufficiale di Leone XIV per dare risposte ad ogni richiesta o per sciogliere dubbi teologici o pastorali, magari sulle coppie gay o la messa in latino. Da msn.com
Il Papa: "Genocidio Gaza?". Per ora la Santa Sede non si pronuncia - Ufficialmente, la Santa Sede non ritiene che si possa fare alcuna dichiarazione in merito in questo ... Scrive gazzettadelsud.it