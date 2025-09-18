Paolo Mendico suicida per i bulli la procura dei minori convoca 4 compagni C’era chi rideva ai funerali

Quattro ragazzi sono stati convocati dalla procura dei minorenni di Roma per il suicidio di Paolo Mendico. Si tratta di ex compagni di classe del ragazzino di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina. E sono quelli che lo hanno «perseguitato nel primo anno delle superiori», dice Giuseppe Mendico, il padre. «Ma ripeto, ormai da giorni, è la scuola che ha fatto cadere nel vuoto le mie denunce», precisa. La procura di Cassino ha aperto un’inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio l’11 settembre scorso. Ieri i carabinieri hanno sentito le due sorelle. Secondo il racconto i soprusi sono cominciati alle elementari: negli anni i bulli gli avrebbero spezzato le matite, scarabocchiato i quaderni, l’avrebbero minacciato di morte e soprannominato “femminuccia”, “Nino D’angelo” e “Paoletta”. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: paolo - mendico

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”

Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»

Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole

#17settembre2025 Botte e minacce, il calvario lungo cinque anni di Paolo Mendico. Il prete: «Ti chiediamo scusa per non aver capito» Il 14enne suicida a Latina. Gli investigatori cercano le chat dei bulli. Ispettori nelle scuole SANTI COSMA E DAMIANO (LATI - facebook.com Vai su Facebook

Il caso di Paolo Mendico: ecco come educare i figli al rispetto - Il blog - X Vai su X

Paolo Mendico suicida per i bulli, la procura dei minori convoca 4 compagni. «C'era chi rideva ai funerali; Paolo morto suicida a 14 anni, il papà: Lo bullizzavano anche le maestre; Il suicidio del 14enne a Latina: «Le pressioni sociali nei confronti dei giovani maschi sono fortissime. Anch'io, da ragazzino, avrei preso in giro Paolo».

Paolo Mendico suicida per i bulli: i disegni osceni nei bagni, gli incontri con la psicologa, e quella volta che la maestra lo rimproverò: «Hai sempre ragione tu?» - Durante l’ispezione ministeriale, i genitori del 14enne hanno consegnato i quaderni su cui altri studenti avrebbero scarabocchiato insulti. Secondo open.online

Paolo Mendico suicida a 15 anni, i genitori agli ispettori: «I prof davano ragione ai bulli, avevamo segnalato tutto» - «Disgraziati sono e disgraziati rimarranno, intanto mio figlio ci ha rimesso la vita». Lo riporta ilmattino.it