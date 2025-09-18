Paolo Mendico i nomi di 4 compagni di classe in Procura Il padre | Sono quelli che lo hanno bullizzato Le risate ai funerali
Si stringe il cerchio attorno al caso di Paolo Mendico, il 15enne trovato senza vita nella sua stanza il primo giorno di scuola. Secondo quanto riportato da Repubblica, i genitori hanno consegnato. 🔗 Leggi su Leggo.it
Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»
Paolo Mendico, i nomi di 4 compagni di classe in Procura. Il padre: «Sono quelli che lo hanno bullizzato». Le risate ai funerali - Si stringe il cerchio attorno al caso di Paolo Mendico, il 15enne trovato senza vita nella sua stanza il primo giorno di scuola. Come scrive msn.com
Suicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola - La Procura dei minorenni di Roma valuta di ascoltare quattro ex compagni di classe di Paolo Mendico, il quindicenne trovato senza vita in provincia di Latina. Segnala tg24.sky.it