Paolo Mandico choc ai funerali | la denuncia del papà del 15enne suicida perché bullizzato
Il caso di Paolo Mendico si arricchisce di nuovi e dolorosi dettagli. Il quindicenne, trovato senza vita nella sua stanza il primo giorno di scuola, resta al centro di un’indagine che sta cercando di ricostruire i mesi e gli anni precedenti al gesto estremo. Secondo quanto riportato da Repubblica, i genitori hanno consegnato ai carabinieri i nomi di quattro adolescenti che avrebbero tormentato il figlio durante il primo anno delle superiori. Al momento nessuno di loro risulta indagato, ma potrebbero essere presto ascoltati dagli inquirenti. «Sono quelli che lo hanno perseguitato, noi non ce l’abbiamo con tutta la classe», ha chiarito il padre Giuseppe, sottolineando anche la vicinanza di alcuni compagni che invece difendevano Paolo e lo sostenevano con i compiti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: paolo - mandico
Paolo Mandico, i nomi di 4 compagni di classe in Procura. Il padre: «Sono quelli che lo hanno bullizzato». Le risate ai funerali
Paolo Mandico, i nomi di 4 compagni di classe in Procura. Il padre: «Sono quelli che lo hanno bullizzato». Le risate ai funerali; “Cosa hanno fatto”. Orrore ai funerali di Paolo, il ragazzino che si è tolto la vita: la denuncia choc del papà.
Paolo Mandico, i nomi di 4 compagni di classe in Procura. Il padre: «Sono quelli che lo hanno bullizzato». Le risate ai funerali - Si stringe il cerchio attorno al caso di Paolo Mendico, il 15enne trovato senza vita nella sua stanza il primo giorno di scuola. Riporta msn.com
Paolo Mendico, i nomi di 4 compagni di classe in Procura. Il padre: «Sono quelli che lo hanno bullizzato». Le risate ai funerali - Si stringe il cerchio attorno al caso di Paolo Mendico, il 15enne trovato senza vita nella sua stanza il primo giorno di scuola. Come scrive msn.com