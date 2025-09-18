Paolo Mandico choc ai funerali | la denuncia del papà del 15enne suicida perché bullizzato

Il caso di Paolo Mendico si arricchisce di nuovi e dolorosi dettagli. Il quindicenne, trovato senza vita nella sua stanza il primo giorno di scuola, resta al centro di un’indagine che sta cercando di ricostruire i mesi e gli anni precedenti al gesto estremo. Secondo quanto riportato da Repubblica, i genitori hanno consegnato ai carabinieri i nomi di quattro adolescenti che avrebbero tormentato il figlio durante il primo anno delle superiori. Al momento nessuno di loro risulta indagato, ma potrebbero essere presto ascoltati dagli inquirenti. «Sono quelli che lo hanno perseguitato, noi non ce l’abbiamo con tutta la classe», ha chiarito il padre Giuseppe, sottolineando anche la vicinanza di alcuni compagni che invece difendevano Paolo e lo sostenevano con i compiti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it