Show di Cristian Chivu nel post Ajax-Inter, gara vinta dai nerazzurri per 0-2 all’esordio stagionale in Champions League dopo una prova solidissima, che ha visto Sommer e Thuram – i due più criticati contro la Juventus – tra i protagonisti. Doppietta per l’attaccante francese, con due gol di testa, sempre su assist di Hakan Calhanoglu. Inter che comincia quindi con tre punti il proprio cammino europeo e riscatta la prestazione contro la Juventus di sabato scorso. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita, Cristian Chivu si è reso protagonista di un curioso siparietto con Goran Pandev, ex compagno proprio all’Inter in particolare nel 2010, anno che portò al Triplete dei nerazzurri con la vittoria di scudetto, Champions League e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pandev stuzzica Chivu e lui risponde citando Mourinho: "Goran, l'ha detto qualcuno prima di me. Non sono scemo"