Pandev | Conosco bene questi ragazzi sono seri | importante vincere senza affanni Triplete…

L’ Inter ha cominciato al meglio il proprio cammino europeo con la vittoria in casa dell’ Ajax, un successo che ha convinto anche un grande ex come Goran Pandev. Presente negli studi di Sky Sport, l’ex attaccante macedone ha analizzato la prestazione dei nerazzurri, sottolineando soprattutto lo spirito del gruppo: “ Conosco bene questi ragazzi, li ho incontrati tante volte l’anno scorso e so che sono un gruppo unito, serio, che si vuole bene. Hanno dato tutto per l’allenatore e questa è la cosa più bella: vincere senza affanni, per di più in un momento in cui Chivu era al centro di tante critiche, è stato importantissimo “, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it