Palmeri riaccende la critica su Juve Inter: «Vi mostro perché il gol di Adzic era da annullare». Le nuove immagini sul contatto Thuram-Bonny. Il gol del 4-3 della Juventus nel derby d’Italia contro l’ Inter continua a sollevare polemiche. Il protagonista dell’episodio contestato è Khephren Thuram, il centrocampista bianconero che ha recuperato palla da Bonny prima di segnare il gol decisivo. La questione principale riguarda se il recupero del pallone sia stato regolare o meno, con molte discussioni su un possibile fallo di Thuram. Secondo il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, che ha condiviso un video su X, ci sarebbero nuovi dettagli che potrebbero cambiare il giudizio sull’azione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palmeri riaccende la critica su Juve Inter: «Vi mostro perché il gol di Adzic era da annullare» – VIDEO