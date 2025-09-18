Pallavolo l' Italia vola agli ottavi dei mondiali

AGI - La nazionale italiana maschile di pallavolo di Fefé De Giorgi approda agli ottavi di finale ai mondiali in corso a Manila: battuta in tre set l'Ucraina per 25-21, 25-22, 25-18. Dopo il ko con il Belgio per gli azzurri era categorico vincere per non salutare clamorosamente in anticipo il Mondiale 2025 in quello che era a tutti gli effetti un autentico spareggio per accedere agli ottavi di finale. Grazie a questa affermazione l'Italia, capitanata da Simone Giannelli, ha chiuso al secondo posto il girone F dei Mondiali, alle spalle del Belgio. Adesso, domenica 21 settembre, quando in Italia sarà mattina, gli azzurri sfideranno negli ottavi di finale l'Argentina, che ha vinto a sorpresa il girone C, eliminando la Francia di Andrea Giani, vincitrice dell'oro olimpico lo scorso anno a Parigi, non ammessa fra le prime 16 della kermesse iridata. 🔗 Leggi su Agi.it

