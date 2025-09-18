Pallavolo l' Italia vola agli ottavi dei mondiali
AGI - La nazionale italiana maschile di pallavolo di Fefé De Giorgi approda agli ottavi di finale ai mondiali in corso a Manila: battuta in tre set l'Ucraina per 25-21, 25-22, 25-18. Dopo il ko con il Belgio per gli azzurri era categorico vincere per non salutare clamorosamente in anticipo il Mondiale 2025 in quello che era a tutti gli effetti un autentico spareggio per accedere agli ottavi di finale. Grazie a questa affermazione l'Italia, capitanata da Simone Giannelli, ha chiuso al secondo posto il girone F dei Mondiali, alle spalle del Belgio. Adesso, domenica 21 settembre, quando in Italia sarà mattina, gli azzurri sfideranno negli ottavi di finale l'Argentina, che ha vinto a sorpresa il girone C, eliminando la Francia di Andrea Giani, vincitrice dell'oro olimpico lo scorso anno a Parigi, non ammessa fra le prime 16 della kermesse iridata. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: pallavolo - italia
Mondiali di Pallavolo 2025, Italia-Slovacchia: dove vederlo in tv, in chiaro, e in streaming
L’intelligenza artificiale sta già cambiando il mondo dello sport, l’esempio della pallavolo in Italia
Pallavolo, arriva l’Italia giovanile femminile
#Pallavolo, Italia-Ucraina 3-0, azzurri ai mondiali - X Vai su X
Radiocorriere Tv. . Gli Azzurri del CT Fefè De Giorgi in campo per le qualificazioni agli ottavi di finale Italia vs Ucraina alle 15.25 su #Rai2. #Volleyball #Pallavolo #ItalVolley #MWCH #Philippines2025 - facebook.com Vai su Facebook
Risultati Italia - Ucraina di Volley maschile ai Mondiali 2025: com'è andata la partita · Pallavolo uomini; Mondiali volley maschile 2025, l'Italia batte l'Ucraina 3-0 e vola agli ottavi; Mondiali volley maschile, Italia travolge l’Ucraina 3-0 e vola agli ottavi contro l’Argentina.
Mondiali volley maschile, l’Italia non sbaglia e si qualifica agli ottavi: battuta nettamente l’Ucraina - L’Italia della pallavolo maschile si è qualificata agli ottavi di finale del mondiale in corso nelle Filippine. Segnala ilfattoquotidiano.it
Mondiali volley maschile 2025, l'Italia batte l'Ucraina 3-0 e vola agli ottavi - La prossima sfida è con l'Argentina, domenica 21 settembre ... Secondo tg24.sky.it