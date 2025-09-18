Pallavolo femminile test ok per le fiorentine di A2 in vista del campionato

Corrieretoscano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Test ok per le due fiorentine di serie A1 di pallavolo femminile.  Finisce con un 3-2 per Il Bisonte Firenze l’allenamento congiunto con la Clai Imola Volley, formazione di serie A2 allenata dall’ex coach delle bisontine Simone Bendandi. Rispetto alla sgambata di sabato scorso con Scandicci, stavolta alla Sussidaria del Pala BigMat si è giocato con punteggio tradizionale, e ne è venuta fuori una partita molto equilibrata, che ha visto le padrone di casa vincere il primo set, perdere i due successivi per poi imporsi in rimonta al tie break. Due ore esatte di gioco intense e combattute, che hanno sicuramente dato molte indicazioni a coach Chiavegatti, e che gli hanno anche permesso di ruotare tutte le giocatrici a disposizione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pallavolo - femminile

Vignola, pallavolo femminile

Pallavolo femminile. Volley Modena ammessa alla A2. La Lega conferma le iscrizioni

Pallavolo, arriva l’Italia giovanile femminile

Sport - Serie C Femminile 2025/26, Accademia Volley inserita nel Girone B; BPER Test Match: Italia - Germania; Primo test ok per l’Olimpia Teodora.

pallavolo femminile test okVolley B1 femminile, Lasersoft ok nel primo test stagionale - Coach Piraccini ha fatto ruotare tutto il roster (assente Matilde Calvelli) ... altarimini.it scrive

pallavolo femminile test okVolley femminile. Black Angels, c’è il test con Scandicci. Porte aperte oggi al PalaBarton - Il Pala Barton Energy apre oggi le porte al pubblico per ospitare un test di altissimo livello: la Bartoccini MC Restauri Perugia affronterà in amichevole, alle 17, la Savino Del Bene Scandicci. Scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Pallavolo Femminile Test Ok