La stagione internazionale 2025-2026 della pallanuoto scatterà con le qualificazioni della Champions League maschile, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre: dieci squadre, suddivise in tre gironi, si contenderanno i sei posti in palio per la fase a gironi. L’ Italia è già rappresentata nella fase a gironi dalla Pro Recco, ma ai campioni d’Italia e detentori dell’Euro Cup potrà aggiungersi il Brescia, che invece dovrà affrontare le qualificazioni: i lombardi sono inseriti nel Gruppo C, che comprende anche i greci del Vouliagmeni ed i croati della Mladost, che ospiteranno il raggruppamento a Zagabria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Champions League 2025-2026: Brescia sfida Mladost e Vouliagmeni nelle qualificazioni

