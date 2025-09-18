Palestra nella bufera ci sono troppi problemi di sicurezza
Dubbi sulla sicurezza al Centro Sportivo comunale, Forza Italia chiede interventi urgenti e chiarezza, altrimenti si deve valutare la sospensione temporanea delle attività. La sezione locale di Forza Italia definisce il centro sportivo comunale di Corso Berlinguer un "porto sicuro per molte famiglie che, altrimenti, si troverebbero a dover gestire il tempo e le attività dei propri figli senza un supporto adeguato". Ma poi evidenzia una serie di problemi. "La prima e più grave: l’assenza di un pannello parapetto sulla tribuna. Un elemento di sicurezza basilare". Poi "sono stati riscontrati diversi servizi igienici non funzionanti, tra cui quello destinato ai disabili" e ancora "l’assenza di un muro divisorio tra il centro sportivo comunale e quello gestito da un privato, creando un’insopportabile commistione di utenze". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
