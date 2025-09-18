Palestina libera in centinaia al presidio in piazza Cavalli per Gaza
Centinaia di persone, in particolari giovani e giovanissimi, hanno partecipato al presidio per Gaza organizzato in piazza Cavalli nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 settembre. Molti i partiti e le associazioni che hanno aderito all’iniziativa, non sporadica, tenutasi in città. Aderivano al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
