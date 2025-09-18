Palermo si mobilita per Gaza con uno sciopero centinaia di lavoratori incrociano le braccia per 4 ore

Domani anche il mondo del lavoro di Palermo si mobilita per Gaza. La Cgil Palermo, con centinaia di delegati, dirigenti, lavoratori, militanti, pensionati partecipa alla manifestazione della Cgil Sicilia indetta per le 15.30 in piazza dell’Università a Catania, alla presenza del segretario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - mobilita

Vino e mobilità sostenibile: un treno da Palermo e Cefalù e una navetta gratuita per le Cantine Duca di Salaparuta

Mobilità, Palermo (Acea): “Nuova frontiera con Luiss e Renault”

Mobilita Palermo. . Pensavate ce ne fossimo dimenticati? Mentre infuriano le polemiche sulla vicenda degli straordinari alla Polizia Municipale, la situazione ai Quattro Canti diventa paradossale con gli sceccospritz a far da padroni. E "NON SOLO QUI". E sulle - facebook.com Vai su Facebook

Cgil si mobilita per Gaza: sciopero a fine turno e presidio in via Trinchese; Parma si mobilita per Gaza: in quattro giorni due scioperi e una manifestazione; Cgil per Gaza, domani sciopero a fine turno. Presidio a Lecce in via Trinchese dalle ore 17.

Domani mobilitazione per Gaza, il mondo del lavoro palermitano sciopera per 4 ore - La Cgil Palermo alla manifestazione di Catania con Landini e al corteo ... Da sicilianews24.it

Cgil si mobilita per Gaza: sciopero a fine turno e presidio in via Trinchese - Tra le iniziative il sostegno, anche economico, alla Freedom Flotilla e gli inviti ai comuni di intitolare una via alla Palestina e alle scuo ... Scrive lecceprima.it