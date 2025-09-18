Palermo-Bari venerdì 19 settembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Secondo anticipo del quarto turno di Serie B che vede affrontarsi 2 squadre di grande blasone come il Palermo di Inzaghi e il Bari di Caserta. Rosanero che sono reduci dal colpo esterno sul campo del Sudtirol, prova autoritaria contro una squadra scorbutica e ben allenata da un decano della cadetteria come Castori. Il tecnico ex Pisa pare già sulla strada giusta per riportare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Lapadula verso Bari Elia vuole il Palermo
Calciomercato Palermo, Nikolaou ai saluti: il difensore greco in prestito al Bari
Palermo Bari: verso il sold out al Barbera, già oltre 22mila biglietti venduti
Pronostico Palermo-Bari 19 Settembre 2025: Rosanero grandi favoriti - Bari, match valido per la quarta giornata di Serie B, in programma venerdì 19 settembre alle 21 ... Lo riporta bottadiculo.it
Palermo-Bari, per Caserta c'è già il rischio panchina: pronostico - Bari quote analisi statistiche precedenti 4ª giornata Serie B in programma al Renzo Barbera venerdì 19 settembre alle 21 ... Da gazzetta.it