Palermo-Bari venerdì 19 settembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Secondo anticipo del quarto turno di Serie B che vede affrontarsi 2 squadre di grande blasone come il Palermo di Inzaghi e il Bari di Caserta. Rosanero che sono reduci dal colpo esterno sul campo del Sudtirol, prova autoritaria contro una squadra scorbutica e ben allenata da un decano della cadetteria come Castori. Il tecnico ex Pisa pare già sulla strada giusta per riportare
Lapadula verso Bari Elia vuole il Palermo
Calciomercato Palermo, Nikolaou ai saluti: il difensore greco in prestito al Bari
Palermo Bari: verso il sold out al Barbera, già oltre 22mila biglietti venduti
Pronostico Palermo-Bari 19 Settembre 2025: Rosanero grandi favoriti - Bari, match valido per la quarta giornata di Serie B, in programma venerdì 19 settembre alle 21
Palermo-Bari, trasferta vietata per i tifosi biancorossi: il comunicato del club - Come fa sapere il sito ufficiale del club pugliese, il CASMS ha vietato la