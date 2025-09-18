Secondo anticipo del quarto turno di Serie B che vede affrontarsi 2 squadre di grande blasone come il Palermo di Inzaghi e il Bari di Caserta. Rosanero che sono reduci dal colpo esterno sul campo del Sudtirol, prova autoritaria contro una squadra scorbutica e ben allenata da un decano della cadetteria come Castori. Il tecnico ex Pisa pare già sulla strada giusta per riportare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Palermo-Bari (venerdì 19 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici