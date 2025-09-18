palaluiss sport e sorrisi annullano ogni differenza

Un coro di applausi, medaglie che luccicano, sorrisi autentici: ieri il PalaLuiss di Roma si è trasformato in uno spazio dove l’energia dello sport ha unito ragazzi con abilità speciali, famiglie, volontari e campioni. Un pomeriggio di movimento e condivisione ha incarnato, in modo concreto, l’idea che l’inclusione passa anche attraverso il gioco. L’emozione di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

