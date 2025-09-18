Finisce l’estate, ma non si fermano i lavori di manutenzione delle infrastrutture a Vallefoglia. Per il PalaDionigi, il palazzetto dello sport di Montecchio, all’interno del quale sono in corso interventi di ampliamento, è in arrivo una nuova copertura. I lavori sulla struttura procedono, secondo il cronoprogramma stabilito dal Comune, con l’obiettivo di aumentare l’altezza complessiva dell’impianto sportivo di circa dieci metri e di accrescerne la capienza, portandola a 1500 posti. In questa fase l’impresa esecutrice, la società udinese Legnolandia, ha completato la rimozione della vecchia copertura metallica e ha provveduto ad installare le colonne in cemento armato all’esterno dell’edificio: elementi strutturali destinati a sostenere la nuova copertura, interamente legno, per garantire elevate prestazioni sul fronte l’acustica e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - PalaDionigi allargato a 1500 posti. Per gare internazionali e concerti