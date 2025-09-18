Pakistan e Arabia Saudita firmano un accordo di difesa per proteggersi a vicenda in caso di attacchi esterni

I governi del Pakistan e dell' Arabia Saudita hanno firmato un accordo di difesa; questo prevede che ogni eventuale attacco a uno dei due Paesi devva essere considerato come un attacco a entrambi. L'intesa mira ad accrescere il legame tra le due nazioni e, in particolare, la cooperazione nella difesa militare. Il rapporto tra di loro, in ogni caso, è gia molto stretto; l'Arabia è infatti uno dei maggiori fornitori di petrolio del Pakistan. Il patto arriva dopo le crescenti tensioni nella regione in seguito all'attacco aereo israeliano del 9 settembre contro Hamas nella capitale del Qatar, che ha causato la morte di sei persone.

