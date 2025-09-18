’Paideia’ non è soltanto una parola, ma è quasi un universo: abbraccia concetti e mondi fondamentali per la nostra vita, l’educazione, la trasmissione del sapere, la scuola, le figure di chi insegna e di chi apprende, maestri e discepoli. Non a caso, dunque, il FestivalFilosofia ha scelto proprio ’Paideia’ come filo conduttore della sua 25ª edizione, da domani a domenica a Modena, Carpi e Sassuolo, con una dedica speciale per Michelina Borsari, fondatrice e a lungo direttrice del festival, scomparsa il mese scorso: "Tutto il festival è frutto del suo metodo di lavoro culturale e delle sue intuizioni", spiega Daniele Francesconi che dalla professoressa Borsari ha ricevuto il testimone della guida della rassegna, sempre attesissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

'Paideia': le idee dietro il mondo. Il FestivalFilosofia compie 25 anni