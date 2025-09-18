Arezzo, 18 settembre 2025 – Il presidente provinciale MCL Arezzo Maurizio Pagliai interviene sulla crisi che sta colpendo i circoli territoriali: “I Circoli del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), insieme a tante piccole realtà del Terzo Settore, hanno vissuto una stagione di grande sofferenza – sottolinea Pagliai che poi evidenzia un altro aspetto - “La pandemia ha interrotto le attività, svuotato le sedi, isolato le persone. Poi è arrivata l’inflazione, che ha reso insostenibili anche le spese più basilari. E infine, una burocrazia sempre più complessa: l’iscrizione al Runts, l’introduzione dell’Iva, gli obblighi contabili e fiscali che, seppur nati con buone intenzioni anche per regolarizzare situazioni inappropriate hanno finito per penalizzare proprio chi opera con spirito volontario e senza scopo di lucro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pagliai su crisi circoli: “Difendiamo il cuore sociale dei territori”. Il presidente provinciale MCL Arezzo interviene sulle chiusure e indica le soluzioni