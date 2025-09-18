Pagelle Mondiali atletica 2025 | non basta il personale ma Pernici è il futuro Battocletti timbra il cartellino

PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025. Giovedì 18 settembre Nadia Battocletti, 8: Semifinale dei 5000 gestita con lucidità quasi da veterana. Sta coperta nelle prime fasi, poi risale con progressione pulita quando l’andatura si tende e si piazza dove contava: seconda dietro Chebet, qualificazione in tasca e spesa energetica contenuta. Convince soprattutto la capacità di “leggere” i cambi di ritmo senza strappi inutili. Il feeling con la distanza è ormai stabile: in finale servirà il giro lanciato perfetto, ma la condizione per giocarsi tutto c’è. Eloisa Coiro, 7,5: Negli 800 firma una prova di carattere. 🔗 Leggi su Oasport.it

