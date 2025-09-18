Pagelle Mondiali atletica 2025 | non basta il personale ma Pernici è il futuro Battocletti timbra il cartellino
PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025. Giovedì 18 settembre Nadia Battocletti, 8: Semifinale dei 5000 gestita con lucidità quasi da veterana. Sta coperta nelle prime fasi, poi risale con progressione pulita quando l’andatura si tende e si piazza dove contava: seconda dietro Chebet, qualificazione in tasca e spesa energetica contenuta. Convince soprattutto la capacità di “leggere” i cambi di ritmo senza strappi inutili. Il feeling con la distanza è ormai stabile: in finale servirà il giro lanciato perfetto, ma la condizione per giocarsi tutto c’è. Eloisa Coiro, 7,5: Negli 800 firma una prova di carattere. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pagelle - mondiali
Pagelle Mondiali nuoto 2025: Martinenghi e Ceccon i pilastri, Bottazzo e D’Ambrosio fanno ben sperare
Pagelle Mondiali nuoto 2025: una Quadarella mai vista; sconfitta inattesa per Ceccon
Pagelle Mondiali nuoto 2025: Cerasuolo tocca l’apice, giornata nera per Razzetti, stecca la 4×100 mista mista
LE PAGELLE AI DUCATISTI Pecco Bagnaia - Sulla pista di casa si salvano solo le qualifiche. Due zeri che abbandonano matematicamente i sogni mondiali anche per quest'anno. Annata da dimenticare velocemente, per poter iniziare già a lavorare in previsi - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle dei promossi e dei bocciati del GP di Monza, 16esimo appuntamento del Mondiale Formula 1 #F1 #ItalianGP - X Vai su X
Pagelle Mondiali atletica 2025: non basta il personale, ma Pernici è il futuro. Battocletti timbra il cartellino - PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025 Giovedì 18 settembre Nadia Battocletti, 8: Semifinale dei 5000 gestita con lucidità quasi da veterana. Scrive oasport.it
Pagelle Mondiali atletica 2025: brilla Pernici, Tecuceanu irriconoscibile, Simonelli manca un’occasione - PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2025 Martedì 16 settembre Lorenzo Simonelli, 6. Secondo oasport.it