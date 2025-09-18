Pagelle Italia-Ucraina 3-0 volley | Bottolo si scatena Michieletto ritrovato Giannelli si riscatta
PAGELLE ITALIA-UCRAINA 3-0. Giovedì 18 settembre Mattia Bottolo, 8: disputa una partita eccellente. Si rivela di gran lunga il miglior terminale degli azzurri, come racconta il 44,44% di efficienza in attacco. Cresce in ricezione rispetto alla partita con il Belgio e realizza anche un ace. Deve però ancora prendere le giuste misure a muro. Alessandro Michieletto, 7,5: se gioca come sa, per l’Italia cambia tutto. Nel primo parziale era apparso ancora ingolfato, come se le tossine della precedente sconfitta non fossero ancora state smaltite. Poi, a partire dalla metà del secondo set, ha finalmente ritrovato smalto, iniziando a mettere a terra palloni con continuità. 🔗 Leggi su Oasport.it
