Pagelle GdS, le valutazioni del quotidiano sportivo per la prestazione dell’Inter dopo la vittoria sul campo dell’Ajax in Champions League. La serata di Amsterdam ha regalato all’ Inter un successo importante in Champions League e a La Gazzetta dello Sport l’occasione di incoronare Marcus Thuram come autentico mattatore. L’attaccante francese, protagonista con una doppietta di testa, si è guadagnato l’8 in pagella e il titolo di migliore in campo: «Ciao polemiche, questo sono io», scrive la rosea, sottolineando come il giallo iniziale non lo abbia condizionato, anzi: prima con un destro pericoloso, poi con due colpi vincenti da calcio d’angolo, Thuram ha spaccato la partita ed esultato con pieno merito. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle GdS, Thuram vola: un solo bocciato nell’Inter