PAGELLE E TABELLINO MANCHESTER CITY-NAPOLI 2-0 | Di Lorenzo inguaia Conte Doku e Foden stellari

Top, flop, pagelle e tabellino della prima giornata di Champions League tra Manchester City e Napoli Il Napoli esce sconfitto all’Ethiad Stadium alla prima giornata di Champions League: troppo Manchester City e l’espulsione di Di Lorenzo condanna gli azzurri. Doku esulta al gol contro il Napoli (LaPresse) Calciomercato.it Per venti minuti i Campioni d’Italia hanno sognato di giocarsela alla pari. Beukema ha sfiorato anche il gol, ma Donnarumma si è superato. Poi l’espulsione e le parate di Milinkovic-Savic che hanno tenuto a galla il Napoli. Dopo un primo tempo a reti bianche e dopo tanta sofferenza dei giocatori azzurri, Haaland ha punito il portiere serbo con un colpo di testa imparabile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MANCHESTER CITY-NAPOLI 2-0: Di Lorenzo inguaia Conte, Doku e Foden stellari

In questa notizia si parla di: pagelle - tabellino

PAGELLE E TABELLINO INTER-RIVER PLATE 2-0: Pio Esposito da sogno, Acerbi in affanno

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MANCHESTER CITY 2-5: Kalulu fantozziano, Haaland immarcabile

PAGELLE E TABELLINO INTER-FLUMINENSE 0-2: Sommer e de Vrij disastrosi, Cano highlander

? PAGELLE Calhanoglu 7 Doppio assist per Thuram. E il tabellino, dopo Torino, continua a riempirsi del suo nome. Se si cercava una reazione dopo l'estate di chiacchiere, la reazione c'è ed è parecchio pesante. - FcInter1908 ? - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle e tabellino #AjaxInter 0-2: #Thuram masterclass, #Esposito domina. #DeVrij chapeau https://interlive.it/2025/09/17/pagelle-e-tabellino-ajax-inter-0-2-thuram-masterclass-esposito-domina-de-vrij-chapeau/… - X Vai su X

Manchester City-Napoli 2-0, pagelle e tabellino: Haaland letale, Doku e Foden danno spettacolo, Politano e Milinkovic-Savic non bastano, male Di Lorenzo, McTominay spento; Manchester City-Manchester United 3-0, pagelle e tabellino: Haaland fa doppietta, Donnarumma subito decisivo, Doku e Foden scatenati, male De Ligt, Sesko non si vede; Manchester City-Al Ain 6-0, pagelle e tabellino: doppietta Gundogan e primi goal per Echeverri e Cherki, i Citizens di Guardiola volano agli ottavi di finale.

Manchester City-Napoli 2-0, le pagelle: Milinkovic-Savic monumentale (7), Di Lorenzo in ritardo (5). Stanco Anguissa (5,5) - I Campioni d’Italia cadono al cospetto del Manchester City (2- leggo.it scrive

Manchester City-Napoli, le pagelle di CM: pasticcio Di Lorenzo, Politano eroico. Doku imprendibile, Haaland implacabile - Meglio da assistman che da finalizzatore: a inizio secondo tempo gli arriva una buona palla ma il suo diagonale finisce largo. Segnala calciomercato.com