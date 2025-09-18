Pagelle Ajax-Inter | Thuram straripante eccellente De Vrij Esposito? WOW

Sorride l’ Inter e sorride Cristian Chivu in terra olandese: l’esordio assoluto per il tecnico in Europa è vincente. Marcus Thuram domina sul prato della Johan Cruyff Arena, siglando la doppietta che decide l’incontro con un gol per tempo – entrambi di testa. Tante le risposte positive in casa nerazzurra, a partire da Sommer, che ha reagito con i fatti alle dure critiche di questi giorni. Eccellenti De Vrij e Pio Esposito – il classe 2005 ha personalità da vendere. Nel mezzo Calhanoglu si conferma ritrovato. Dimarco e Dumfries padroni delle loro rispettive fasce senza strafare. L’ Inter amministra e torna a Milano con 3 punti fondamentali considerando il calendario, e forse con un po’ di silenzio in più. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it