Pagelle Ajax Inter pareri discordanti sulla prova di Barella | i voti dei quotidiani

per il centrocampista dei nerazzurri. Il centrocampista dell’ Inter, Nicolò Barella, protagonista della vittoria di ieri dei nerazzurri contro l’ Ajax in Champions League (0-2), ha ricevuto opinioni contrastanti da parte dei principali quotidiani italiani. Il Corriere della Sera ha assegnato al giocatore un voto di 5,5, definendo la sua prestazione come priva della lucidità e degli strappi che lo contraddistinguono. Nonostante l’impegno, Barella è stato descritto come sparito dal campo nel corso della partita, partendo con grande energia ma senza riuscire a mantenere il livello durante la gara. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Ajax Inter, pareri discordanti sulla prova di Barella: i voti dei quotidiani

