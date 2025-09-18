Pagano ma niente crociera | rabbia contro l' agenzia Decine di azioni legali in vista

BRINDISI - L'agenzia è rimasta chiusa anche stamattina (giovedì 18 settembre) ma il viavai di clienti continua. Alcuni dovevano partire domenica scorsa, ma sono rimasti a casa. Altri sono in ansia per dei viaggi all'estero, programmati per le prossime settimane. Sono decine i brindisini rimasti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: pagano - crociera

Brindisi, pagano la crociera ma restano a terra: il titolare dell’agenzia di viaggi irreperibile - X Vai su X

Ho visto un post di Tosa che fa i complimenti a Saverio Tommasi.. E mi chiedo: ma si rendono conto che cadono nel ridicolo? Paragonare una nave da crociera con i barconi dei clandestini non è “umanità”, non è giornalismo: è pura propaganda spicciola. Le - facebook.com Vai su Facebook

Pagano, ma niente crociera: rabbia contro l'agenzia. Decine di azioni legali in vista; Vacanze-truffa, pagano la crociera in anticipo ma l'agenzia è sparita.

Viaggio pagato, crociera assente: la rabbia tra i turisti contro l'agenzia di viaggi - A Brindisi sta diventato un vero giallo di fine estate la storia di un'agenzia di viaggi che risulta chiusa, generando rabbia ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

Formule contro l'overtourism. Sei in crociera a Mykonos e Santorini? Paga 20 euro e sbarcherai - Per i turisti in cerca di svago e bel mare, Mykonos e Santorini sono tra le mete più attrattive dell’estate, e ogni anno aumenta il numero dei viaggiatori che sbarcano dalle navi da crociera ... huffingtonpost.it scrive