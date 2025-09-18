Paganin frena: «Pio Esposito titolare dell’Inter? No ragazzi, non scherziamo! Ci vuole.». Il suo commento sul successo contro l’Ajax. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore nerazzurro Antonio Paganin ha commentato la vittoria dell’ Inter per 0-2 contro l’ Ajax in Champions League, evidenziando alcuni aspetti della gestione di Cristian Chivu e il futuro di Pio Esposito. Secondo Paganin, l’Inter ha superato un momento di difficoltà nel primo tempo, ma il tecnico romeno ha saputo gestire la situazione in modo efficace. Pur riconoscendo che dal punto di vista calcistico ci sono margini di miglioramento, ha sottolineato che la vittoria è fondamentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

