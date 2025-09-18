Paganelli giganteggia al Tor de Géants | splendido quarto posto in Val d’Aosta
ULTRA TRAIL. La 33enne di Orezzo si regala una grande prestazione nella classicissima valdostana, migliorando di otto ore il personale e chiudendo ai piedi del podio. In campo maschile Bosatelli 23° e miglior bergamasco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: paganelli - giganteggia
Paganelli giganteggia al Tor de Géants: splendido quarto posto in Val d’Aosta.
Paganelli giganteggia al Tor de Géants: splendido quarto posto in Val d’Aosta - La 33enne di Orezzo si regala una grande prestazione nella classicissima valdostana, migliorando di otto ore il personale e chiudendo ai piedi del podio. ecodibergamo.it scrive