Paestum e Lanuvio unite dall’arte | la mostra del Pittore Mangone tra archeologia e visioni pittoriche

Dal 25 settembre al 26 novembre 2025 il Museo Diffuso ospita una mostra che intreccia mito, storia e linguaggi visivi moderni, in dialogo con il patrimonio di Paestum e Lanuvio. Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 18:00, presso L’Anfiteatro (Piazza Centuripe, 4), una delle sedi del Museo Diffuso di Lanuvio, sarà inaugurata la mostra di arte contemporanea “ Connessioni culturali. L’archeologia musa ispiratrice di Fernando Mangone”, promossa nell’ambito del gemellaggio culturale tra le città di Paestum e Lanuvio. L’esposizione, curata dal critico d’arte Luciano Carini, si propone come un ponte tra epoche diverse, offrendo al pubblico la possibilità di riscoprire il patrimonio antico attraverso uno sguardo artistico contemporaneo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: paestum - lanuvio

Paestum e Lanuvio unite dall’arte: la mostra del Pittore Mangone tra archeologia e visioni pittoriche - Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 18:00, presso L’Anfiteatro (Piazza Centuripe, 4), una delle sedi del Museo Diffuso di Lanuvio, sarà inaugurata la mostra ... Da napolivillage.com