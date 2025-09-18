La scorsa settimana, la titolare di un negozio del centro di Copparo aveva presentato una denuncia per il furto di due biciclette dall’interno del suo negozio. La scoperta dell’ammanco era avvenuta poche ore dopo l’esposizione all’esterno della vetrina lungo la galleria commerciale. Si tratta di due biciclette da bambino del valore complessivo di alcune centinaia di euro, fatte sparire con un gesto rapido. I carabinieri della stazione di Copparo, chiamati dalla titolare, hanno effettuato un sopralluogo e acquisito i filmati di video sorveglianza presenti vicino al negozio, riuscendo a ricostruire rapidamente i fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Padre ruba due biciclette per i figli, le telecamere lo incastrano: denunciato