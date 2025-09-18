Padova lancia Cammino sotto i portici | arte gusto e tradizione in una giornata speciale

Padovaoggi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PAdova lanciaCammino sotto i portici”: arte, gusto e tradizione in una giornata speciale il 20 settembre 2025Appuntamento a sabato 20 settembre 2025 con il primo evento di Cammino Sotto i Portici, il nuovo progetto promosso da Confesercenti del Veneto Centrale in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padova - lancia

Minore dorme in auto a Padova con due machete, donna delle pulizie lancia l'allarme

Padova riscopre i suoi portici, tra turismo e commercio di prossimità.

Cammino di pace, duemila in corteo per le strade cittadine: «Disarmiamo la crisi, l’indifferenza ci rende complici» - “Disarmiamo la crisi, la pace dipende da noi, l’indifferenza ci rende complici, no alle spese militari”. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Padova Lancia Cammino Sotto